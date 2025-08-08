El excandidato a las elecciones universitarias de la Universidad Nacional de Piura (UNP), doctor José Ordinola Boyer, espera que este lunes se tenga una respuesta positiva con respecto a la demanda de acción de amparo presentada luego de la anulación fraudulenta de las últimas elecciones.

El doctor Flabio Gutiérrez explicó que el último lunes se subsanó las observaciones solicitadas por el Juzgado de Castilla frente a la demanda de acción de amparo presentada por Ordinola Boyer.

“Ya hemos levantado las observaciones al declararse inadmisible la demanda de acción de amparo. Nos dieron plazo hasta el martes, pero el mismo lunes lo presentamos”, señaló Gutiérrez.

Asimismo, dijo que el lunes 11 de agosto, el Juzgado de Castilla deberá dar una respuesta que determine el inicio del proceso.

“La demanda cumple las formalidades y el lunes los jueces puedan aceptar el caso y estudiarlo, de forma más que de fondo”, indicó el doctor.

En tanto, sostuvo que esperan que los jueces actúen de manera imparcial frente a este hecho.

Agregó que con respecto al acta que señala la anulación de las elecciones, la tiene la Fiscalía, ya que este debió ser rescatada durante la intervención de la oficina del Comité Electoral luego de la demanda interpuesta en el Juzgado de Castilla.

Para ello, el movimiento Dignidad Universitaria espera se haga justicia y se determine la responsabilidad de quienes están detrás de la anulación de las elecciones universitarias.

De otro lado, la doctora Socorro Granda fue citada para este lunes a las 10:50 de la mañana, en el Ministerio Público, para declarar sobre este proceso, al interponer una denuncia en contra del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura, así como los integrantes de este comité.