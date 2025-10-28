La Subgerencia Zonal Piura de la EPS Grau informó que, por trabajos programados de limpieza, este lunes 3 de noviembre paralizará temporalmente la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy.

Los voceros de la empresa indicaron que las acciones de limpieza se llevarán a cabo en la cisterna de agua tratada de dicha PTAP, desde las 02:00 p.m. hasta las 07:00 p.m. del próximo lunes.

“Se tratan de labores programadas para garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura; cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normativa”, afirmó la entidad prestadora.

La EPS Grau precisó que, durante los trabajos antes mencionados, se restringirá momentáneamente el servicio de agua potable en aquellos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre que no cuenten con fuente subterránea (pozo) propia.

Asimismo, una vez culminadas las labores de mantenimiento, se restablecerá de forma progresiva el abastecimiento del líquido en los sectores involucrados.