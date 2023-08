La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, anunció que los piuranos estafados por la empresa inmobiliaria Marka Group, cuya propietaria es Sada Goray, serán empadronados para devolverles sus aportes o incluirlos en otro proyecto. Recordemos que Goray está con prisión preventiva en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en torno a la presunta corrupción en el Ministerio de Vivienda.

“El proyecto de Sada Goray felizmente no maduró lo suficiente. El fideicomiso ya caducó y el Fondo Mi Vivienda está evaluando para hacer un empadronamiento para las familias que han aportado en Piura”, precisó Pérez de Cuéllar.

La funcionaria agregó que a los aportantes del proyecto “Piura Bonita” se les dará dos opciones y aseguró que el Estado no los dejará desamparados.

MIRA ESTO || En megaoperativo caen 7 acusados de cobrar dinero para obras de reconstrucción en Piura

“Ellos (aportantes) tendrán dos opciones: o se les devuelve el dinero aportado o que se les reconozca ese dinero para que sirva y se puedan mudar a otro proyecto inmobiliario que sí esté en orden. El Fondo Mi Vivienda va a reconocer sus aportes y no los vamos a dejar desamparados”, explicó Pérez.

A su turno, Jorge Rodríguez, uno de los afectados del proyecto inmobiliario, desconfió del anuncio de la ministra Pérez de Cuéllar.

“La ministra se refirió a todos los afectados de Marka Group, no solamente a Piura. Ella (ministra) lo dice, pero Fondo Mi Vivienda no se pronuncia todavía, Marka Group tampoco. No confiamos en el anuncio de la ministra, es solo de la boca para afuera, no hay acciones concretas”, dijo Rodríguez.

Anunció que los estafados de “Piura Bonita” coordinan para realizar una serie de medidas como marchas hacia Indecopi y el Fondo Mi Vivienda, para exigir la devolución de sus aportes.

“Vamos a ir al Fondo Mi Vivienda en protesta, además enviaremos una carta notarial a la empresa”, finalizó.

