En aguas del canal Daniel Escobar, en el Alto Chira, fue encontrado flotando el cuerpo de una persona, por un grupo de pobladores. La policía de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia de Sullana rescató el cuerpo.

El hallazgo ocurrió a las 8:50 de la mañana de ayer lunes, por unos pobladores del centro poblado Cieneguillo Norte, quienes divisaron, en las aguas del canal de regadío Daniel Escobar, que se encontraba flotando el un cuerpo sin vida de una persona. Ellos dieron aviso inmediatamente a la policía.

Al lugar llegó un grupo de efectivos de la brigada de Búsqueda y Rescate de Sullana, quienes con el uso de equipos de protección iniciaron las labores de rescate del cuerpo de una persona de sexo masculino con el dorso descubierto, pantalón jean, de una contextura delgada, color moreno, sin documentos personales a la vista.

El cuerpo fue retirado del canal, trasladado e internado en la morgue de Sullana para realizarle la necropsia de ley respectiva y determinar fehacientemente la causa de su deceso y, además, identificarlo plenamente. Su cuerpo permanece como no identificado.

De otro lado, los familiares y amigos de los adolescentes de 13 y 17 años que desaparecieron tras ingresar a las aguas de la represa Los Ejidos, suplicaron a las autoridades el apoyo para encontrar los cuerpos de ambos menores.

Ellos, a la orilla de la represa, hicieron un pedido de ayuda de más personal especializado, como buzos, para encontrar los cuerpos de ambos menores que desaparecieron tras ingresar a las aguas de la represa Los Ejidos, la tarde del último domingo.

En la zona, durante toda la mañana, los integrantes de la Policía de Salvataje realizaron la búsqueda de los adolescentes, sin embargo, las tareas se dificultan por el aumento del caudal del rio Piura ante las constantes y fuertes lluvias que se vienen registrando.

Se conoció que Ismael (17 años) murió cuando intentó rescatar dos hermanas que se ahogaban, lamentablemente solo pudo salvar a una una.

Al cierre de la presente edición, continúan las labores de búsqueda de los menores.