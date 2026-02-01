Se mantiene alerta de El Niño costero
El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el estado del sistema de alerta en Vigilancia de , debido a que las condiciones cálidas débiles, las mismas que son más probables a partir del mes de marzo de 2026, persistiendo hasta octubre de este año en el norte del Perú.

El informe precisa que para el trimestre febrero-abril de 2026, se esperan precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte, sobre todo durante marzo y abril.

“No se descartan lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos anormales”, dice el documento.

Para ello, recomendaron a las autoridades adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres en las zonas involucradas.

