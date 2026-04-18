Siguiendo con las acciones de corte por recibos impagos en el ámbito de la EPS Grau, la Subgerencia de Cobranza de la empresa informó que esta semana se ejecutaron cierres de conexiones por morosidad por deuda de S/13,056.58; labores realizadas en diversos predios ubicados en los balnearios de Paita.

Al respecto, la subgerente de Cobranza de la EPS Grau, CPC Cristina Mori Saavedra indicó que las acciones de corte por morosidad se llevaron a cabo en Pueblo Nuevo de Colán; donde decenas de usuarios morosos acumulaban una deuda de S/13,056.58.

Asimismo, la entidad prestadora -con apoyo de personal técnico- intervino en diversos predios de la localidad de Yacila, cuyos usuarios mantenían recibos impagos por la suma de 10 mil 458 soles.

“El operativo se ha efectuado a nivel de los balnearios de Paita, considerando a usuarios con recibos vencidos de dos (02) meses a más, y con una deuda total que supera los 23 mil soles. Continuaremos con estas acciones de corte para reducir la cartera morosa de la empresa”, sostuvo la Subgerencia de Cobranza de la EPS Grau.