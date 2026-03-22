Con el objetivo de preservar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, la EPS Grau, inició una campaña intensiva de recuperación de deuda y sensibilización dirigida a los usuarios de Sullana y Querecotillo.

La entidad ha identificado una morosidad acumulada que asciende a S/908,691.15; distribuida entre 5,250 conexiones con recibos pendientes. Ante esta situación, la EPS Grau viene desplegando brigadas comerciales para realizar actividades de persuasión, entrega de notificaciones y, en los casos que corresponda, la ejecución de cortes del servicio.

El reporte comercial detalla que las zonas con mayor incidencia de deuda se concentran en el Cercado Urbano de Sullana, con una deuda de S/ 318,401.85; seguida de la urbanización Santa Rosa (S/201,604.50) y el Cercado Urbano de Bellavista (S/188,158.80). Asimismo, en el distrito de Querecotillo, la deuda pendiente alcanza los S/105,871.00.

Un dato preocupante para la prestadora es que, del total de la deuda, más de 319 mil soles corresponden a usuarios con más de seis meses de atraso, situación que pone en riesgo las inversiones destinadas al mantenimiento de las redes.

La EPS Grau hace un llamado motivador a la ciudadanía para regularizar su situación de manera inmediata pues el pago puntual de los recibos no es solo una obligación contractual, sino un acto de solidaridad ciudadana. “Cada sol recaudado se reinvierte directamente en la operatividad de nuestras plantas, en la reparación de fugas y otras acciones, garantizando que el agua llegue a más hogares”, señalaron representantes de la Zonal Sullana.

Por ello, se exhorta a los usuarios que mantengan recibos impagos a acercarse a nuestras oficinas o utilizar los canales digitales de pago a la brevedad posible. La entidad reitera que el cumplimiento de estas obligaciones es indispensable para garantizar el acceso permanente y eficiente a los servicios de saneamiento que todos merecemos.