La EPS Grau S.A. informa a sus usuarios que, como parte de las acciones para garantizar el uso responsable y equitativo de los servicios de agua potable y alcantarillado, se vienen realizando cierres de servicio a aquellos usuarios que mantienen deudas con la entidad prestadora.

En el caso de la Zonal Chulucanas, se registra un monto pendiente de S/ 60,774, correspondiente a 284 usuarios que no cumplieron con el pago hasta el 12 de marzo. Por ello, se han iniciado las acciones de control correspondientes, que incluyen la suspensión del servicio de agua potable.

Asimismo, se vienen realizando revisiones de los cortes efectuados. Durante estas acciones, se ha identificado aproximadamente 60 usuarios que continúan haciendo uso del servicio, pese a tener el suministro restringido. En estos casos, se está procediendo también al cierre del servicio de alcantarillado, conforme a la normativa vigente.

La empresa invoca a todos los usuarios a regularizar su situación de manera oportuna, evitando así mayores inconvenientes. De igual manera, se exhorta a la población a colaborar informando, de manera anónima, sobre la instalación y/o uso de conexiones no autorizadas, o la utilización indebida de los servicios.

La EPS Grau S.A. reafirma su compromiso de trabajar de manera responsable, buscando siempre el bienestar de la comunidad y el acceso justo a los servicios básicos.