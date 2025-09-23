A raíz de una rotura en la línea de impulsión de agua potable detectada a la altura del centro de esparcimiento Kuroki, la EPS Grau-Zonal Chulucanas informó que desde la mañana del lunes se restringió el servicio en dicha localidad; ello hasta la culminación de la reparación de la línea principal afectada.

Según indicó la jefa de la EPS Grau-Zonal Chulucanas, CPC Cristina Mori Saavedra, debido a la emergencia presentada se ha paralizado el funcionamiento de los pozos N° 4, N° 10 y N° 12; con el fin de que el personal técnico especializado pueda trabajar “en seco” para la rehabilitación de la red de impulsión.

“Recalcamos que, el pasado jueves, se reportó otra rotura a la altura del centro Kuroki, la cual ya fue solucionada. Sin embargo, se ha presentado una nueva rotura que está siendo atendida por el personal calificado”, afirmó la funcionaria.

La EPS Grau explicó que, en función a la duración de los trabajos correctivos, ayer lunes se mantuvo restringida la distribución de agua potable en el Cercado Urbano, Nuevo Amanecer y Camino Real; dotación que se restablecerá a partir de hoy martes en la localidad de Chulucanas.