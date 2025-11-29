La EPS Grau y el Proyecto Especial Chira–Piura sostuvieron ayer una reunión de coordinación del Grupo PADH (Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas) para definir medidas que aseguren el abastecimiento de agua a la población durante los trabajos de mantenimiento que el PECHP ejecutará en el canal Daniel Escobar.

Durante el encuentro, se ratificó que las labores se desarrollarán estrictamente dentro del periodo programado de 15 días, del 1 al 15 de diciembre. Toda intervención se realizará en estrecha articulación con la EPS Grau a fin de garantizar el suministro de agua potable a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Como parte del plan de contingencia, la empresa activará, de manera permanente, sus más de 30 pozos en las zonas mencionadas, los cuales operarán las 24 horas. Asimismo, se coordinará con la Policía Nacional para resguardar el ingreso del agua cruda destinada al tratamiento en la PTAP Curumuy.

“Estamos coordinando con todas las instituciones involucradas para que el corte programado tenga el menor impacto posible en la población. Durante este periodo, trabajaremos con un caudal que garantice la operatividad de la PTAP, el cual fue pactado con el PECHP, lo que permitirá mantener la operación de la planta. En caso se presenten restricciones en zonas altas o alejadas, se activará el abastecimiento mediante camiones cisterna”, señalaron representantes de la EPS Grau.

Las autoridades y la EPS Grau exhortaron a la ciudadanía a realizar un uso responsable del agua potable durante estos días, con el fin de asegurar la cobertura en toda el área metropolitana de Piura.

En la reunión participaron también representantes del SENAMHI, ALA Medio y Bajo Piura, Juntas de Usuarios del Chira, Medio, Bajo Piura y Sechura, Ministerio de Agricultura, ANIN, ECOSAC, empresa SINERSA y otras instituciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico.