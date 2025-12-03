El especialista y catedrático de la Universidad de Piura, Guillermo Chang, señaló que los electores deben priorizar el tema del desarrollo de la región Piura en las próximas elecciones, además de conocer a fondo las funciones del Estado y las necesidades de la región.

LOS VOTOS. El doctor Guillermo Chang, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, precisó en la necesidad urgente de un voto verdaderamente informado y la capacidad de los candidatos para abordar los problemas concretos de la ciudadanía.

“Hay que saber que estamos en un país descentralizado, el 75% de las competencias presupuestales se encuentran en los gobierno regionales y locales, por eso es importante saber para qué sirve cada institución. El agua potable no depende de Lima, la luz tampoco. Por eso el voto informado es para saber qué sirve cada institución”, dijo Chang.

El especialista precisó que el mensaje clave para el electorado es exigir a los candidatos un enfoque de problema-soluciones. “No hablemos de temas abstractos, no hablemos de separación de poderes, reforma del Estado”, señaló.

Asimismo, precisó que los electores deben ver al candidato y en especial al equipo técnico que los rodea, ya que de ellos dependerá el desarrollo de la región.

En tanto, precisó que una de las mayores prioridades que debe ser una política transversal en toda la región es la preparación para el Fenómeno del Niño. El experto criticó que, en las últimas elecciones regionales de Piura, ningún plan de gobierno mencionó acciones frente a este fenómeno, a pesar de ser una amenaza latente.

“Debe ser requisito hablar de Fenómeno El Niño y presentar un proyecto de prevención o post-inundación para ayudar a la población. Sin embargo, ese plan de gobierno va respaldado por un equipo técnico que nunca se sabe quién es, sin llegas sin equipo llega sin ideas, entonces hay que centrarnos en propuesta y equipo técnico”, destacó.

Chang sostuvo que, ante las múltiples necesidades en la región, en los gobiernos locales, la priorización debe estar en obras públicas y extensión de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad), puestos que todas estas infraestructuras deben ser planeadas con una visión de Fenómeno del Niño.

Asimismo, señaló que, a nivel de gobierno regional, el enfoque debe estar en la generación de desarrollo y la explotación inteligente de los recursos naturales de Piura (que posee costa, sierra y selva) en beneficio de toda la población.