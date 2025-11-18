Especialistas del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana realizaron de manera exitosa una cirugía de reconstrucción de hombre de 56 años, lo que evitó que perdiera la funcionalidad de la nariz a causa de una mordedura de su propio perro.

El hombre de iniciales M.C. M., fue mordido por su propia mascota, mientras jugaba en su casa, por lo que fue ingresado de emergencia al hospital por una lesión traumática grave en la nariz que implicaba daños del ala y punta nasal.

El paciente fue sometido a una minuciosa operación quirúrgica para reconstruir la zona afectada a fin de restablecer la función que afectaba la respiración, el olfato y la estructura estética. Así lo informó el doctor Mario De Lama Li, cirujano plástico del Servicio de Cirugía de Especialidades.

“El paciente presentaba una herida abierta compleja, la nariz deformada y tenía daños en el ala izquierda debido a la mordedura del perro. El equipo quirúrgico decidió utilizar colgajo de piel de la región frontal para reconstruir el ala y remodelar la nariz del paciente”, explicó y añadió que, en una segunda intervención, le retiraron el tejido excedente logrando una mejor calidad de vida del paciente.