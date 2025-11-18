Sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a un poblador cuando se encontraba cerca de una vivienda en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

El ataque se registró aproximadamente a las 3:30 de la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando la víctima identificado como Luis Jairo Saavedra, de 27 años, se encontraba en el cruce del sector La Servilleta en el caserío Cachaquito.

Uno de los crimales descendió de la motocicleta y ultimó de dos balazos a su víctima que murió de manera instantánea. Mientras el atacante fugó en la motocicleta y sin rumbo conocido. En tanto, la Policía y el representante del Ministerio Público realizaron las diligencias.