Promperú anunció dos actividades en los próximos meses en la región Piura y espera recibir más de 100 000 visitantes, con lo cual se busca fortalecer su posicionamiento turístico y con ello dinamizar la economía local y atraer nuevas oportunidades de inversión y comercio internacional.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó su Plan Operativo Institucional 2026 ante las autoridades, gremios empresariales y representantes regionales con el objetivo de socializar los lineamientos estratégicos que ayudarán a consolidar a la región.

Indicaron que la región Piura concentra el 7% de los viajes internos desde la ciudad de Lima aportando de manera directa a la meta nacional de 49.7 millones de viajes internos proyectados para el año 2026. Además, buscan impulsar el empleo, fortalecer a las MIPYMES turísticas y dinamizar el corredor económico del norte del país.

Para ello, anunció dos ferias que ayudarán en el crecimiento económico. La Expo Perú Seafood y Perú Mucho Gusto, donde se espera recibir más de 100 000 visitantes en esta región.

En la Feria Expo Perú Seafood se desarrollará el 14 de agosto donde se tiene previsto la participación de 15 compradores internacionales y un total de 45 exportadores peruanos donde se busca posicionar, principalmente, la oferta pesquera y acuícola. Expondrán ante compradores internacionales los productos como la pota, langostino, perico, concha de abanico, merluza, anguila y mixtura de mariscos, todos los productos en congelado.

Asimismo, desde el 7 al 9 de agosto, Piura será sede de la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto 2026 como parte de las acciones orientadas a fortalecer la promoción de los viajes por turismo interno motivados por la oferta gastronómica regional, siendo Piura una de las regiones con la mejor gastronomía.

“Esperamos la presencia de más de 100 000 visitas, si a Chiclayo llegaron 110 000 esperamos que a Piura tenga una mayor repercusión”, dijo Ricardo Limo, presidente ejecutivo de Promperú.

De otro lado, anunciaron la implementación del Planificador de Viajes con Inteligencia Artificial, herramienta que permitirá personalizar itinerarios y visibilizar la oferta turística de Piura ante mercados internacionales, con énfasis en segmentos estratégicos como avistamiento de ballenas, sol y playa (Máncora y Vichayito) y gastronomía.