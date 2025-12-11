Líderes de diversas comunidades de fe han unido sus voces y esfuerzos para constituir la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI) en Chulucanas. Esta nueva iniciativa busca crear un espacio de diálogo que permita articular el trabajo de los líderes espirituales con la sociedad civil, los gobiernos locales, el sector privado y todas las comunidades enfocadas en la protección de los bosques y la defensa de los derechos de quienes los habitan.

En la región Piura se han perdido unas 215 000 hectáreas de bosque seco en 37 años (1985- 2021), según datos de MapBiomas Perú presentados por el Instituto del Bien Común en 2023.

En esa línea, en Piura las zonas destinadas a actividades humanas aumentaron un 24,3%, en tanto que el área agropecuaria tuvo una expansión del 40,2%. De esta manera, IRI Chulucanas representa un compromiso continuo de las comunidades de fe para abordar la severa crisis ambiental que nos afecta.

La presentación oficial de la IRI Chulucanas se realizará este viernes 12 de diciembre a las 3:00 p. m. en el Centro Pastoral (Av. Ramón Castilla No 1800, Chulucanas).

En el evento participarán líderes de las principales comunidades de fe en Chachapoyas, así como autoridades y líderes locales. Religiones por los bosques y los pueblos IRI Chulucanas se suma a la red de capítulos locales de IRI Perú, con la que inauguramos la número 20 a nivel nacional.

Esta iniciativa ha empoderado a los miembros de distintas comunidades de fe desde 2018 para promover bosques saludables, resilientes, productivos y sostenibles. Su objetivo es claro: aportar a detener la deforestación y sus devastadoras consecuencias para la vida y salud del planeta.