El gerente de la empresa de transportes Chiclayo Express denunció que viene siendo víctima de constantes extorsiones y amenazas de muerte, donde los delincuentes les exigen el pago de S/2,000 por cada vehículo y, debido a que la empresa cuenta con 30 unidades, la suma total exigida alcanzaría los S/60,000.

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Julio Suclupe, representante de la empresa, señaló que desde hace tres años vienen soportando atentados y extorsiones mediante llamadas telefónicas, mensajes y amenazas contra sus familiares. Asimismo, los delincuentes han atacado su vivienda y las casas de otros socios, incluso realizando disparos y amenazando con incendiar los vehículos de transporte.

“Hemos sufrido atentados y extorsiones durante tres años y no nos dejan trabajar. Hemos tratado de solucionar este problema y también lo hemos puesto en conocimiento de la Policía. A los socios de la empresa los han amenazado y a mí me dicen que me van a matar e incendiar todos los carros”, dijo.

Ante esto, pidió la intervención de las autoridades y solicitó que su denuncia llegue a conocimiento de la presidenta Keiko Fujimori, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, a fin de que atiendan su reclamo y les brinden garantías para continuar trabajando sin temor a nuevos ataques.

“Se han metido con nuestros hijos, han disparado en nuestras casas y hemos denunciado los atentados contra nuestras vidas y viviendas. Tenemos evidencias de todo lo que está ocurriendo. Pedimos que nos den una solución porque ya no podemos seguir trabajando bajo amenazas”, indicó el gerente.

Asimismo, reveló que anteriormente realizaron pagos a los extorsionadores; sin embargo, ahora les solicitan S/2,000 por cada vehículo. “Nos piden dos soles por carro. Tenemos 30 carros, son se mil soles. No podemos dar esa cantidad. Primero hemos colaborado, pero siguen extorsionándonos y no nos dejan trabajar”, manifestó.

Tras denunciar las extorsiones, los representantes de la empresa recibieron un nuevo mensaje de voz amenazante de un sujeto que aseguró pertenecer a la banda criminal “Los Pulpos”. En el audio, lanzó advertencias contra los transportistas y los amenazó por haberlo denunciado ante las autoridades. “Me estás maleando todo mi paradero. Yo no soy mucho de hablar, porque yo actúo. Así vayas y me pongas denuncia, me interesa”, se escucha decir.

Mientras tanto, en los mensajes de WhatsApp que le enviaron, los delincuentes siguieron con las amenazas. “La plata se recupera, pero la vida no. Piensa y no cometas errores. (...) Tienes hasta las 8 para que transfieras; sino, date por muerto”, le advirtieron. Asimismo, le recordaron el atentado perpetrado contra su vivienda. “La vez pasada te metimos plomo en tu casa. ¿Te acuerdas? Ahora vamos a ir contra tu familia”, le señalaron.