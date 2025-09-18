La EPS Grau, a través de la Subgerencia Zonal Sullana, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana y con el apoyo de la empresa privada, ejecutó trabajos de limpieza y descolmatación de los buzones cercanos a la zona industrial, ubicada en la carretera Sullana – Tambogrande, en la provincia de Sullana.

Durante la intervención se retiraron grandes cantidades de residuos sólidos como plumas, cabezas de pollo, sacos de cebolla e incluso tubos, elementos que bloqueaban la red de alcantarillado y ocasionaban colapsos, generando olores nauseabundos que afectaban a la población. Para liberar los puntos más críticos se empleó una hidrojet y maquinaria pesada.

“Exhortamos a los vecinos y comerciantes de la zona en hacer un uso responsable del sistema de alcantarillado, recordando que está diseñado únicamente para aguas residuales, no para arrojar aceite, grasas o residuos. Estamos ejecutando acciones preventivas con el personal operativo de zonal Sullana, además de la asistencia técnica y operativa de OTASS, buscamos evitar emergencias sanitarias y proteger la salud pública de los sullaneros”, enfatizó Manuel Irigoyen Tenorio, Gerente General de EPS Grau.