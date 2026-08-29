Enosa alertó sobre una nueva modalidad de estafa detectada en Simbilá, distrito de Catacaos, donde personas se habrían hecho pasar por trabajadores de la empresa para ofrecer la instalación de suministros eléctricos a cambio de pagos de hasta S/ 450, los casos fueron identificados en la calle San Pedro y la calle Los Pinos, donde se encontraron conexiones que no corresponden a instalaciones autorizadas por la empresa.

De acuerdo con la verificación realizada, los falsos técnicos ofrecían a los vecinos gestionar la instalación de un suministro eléctrico formal y aseguraban realizar tanto los trámites administrativos como los trabajos técnicos. Para generar confianza, incluso presentaban documentos con logos y emblemas de ENOSA que serían falsificados y acudían a la zona en camionetas, vestidos con indumentaria similar a la del personal técnico de la empresa.

Las personas afectadas entregaron entre S/ 300 y S/ 450 por estos supuestos trámites. Como parte de la estafa, los falsos técnicos colocaron medidores adquiridos de terceros, utilizaron postes de madera ya instalados de manera irregular y realizaron tendidos eléctricos desde una ampliación existente para llevar energía hasta las viviendas. Sin embargo, estas conexiones no corresponden a suministros registrados por ENOSA y, además, presentan condiciones que representan un riesgo para la seguridad de las familias.

Una de las afectadas, Angelita Santiago López, relató que decidió confiar en el supuesto técnico luego de verlo vinculado a una camioneta y personal que aparentaba pertenecer a ENOSA. “Yo caí por eso en esa estafa”, señaló, y explicó que realizó varios pagos ante la necesidad de contar con energía eléctrica para su familia.

ENOSA exhorta a la población a no entregar dinero ni documentos personales a personas que ofrezcan gestionar suministros eléctricos fuera de los canales oficiales. Ante cualquier trámite relacionado con un nuevo suministro, los usuarios deben acudir directamente a los centros de atención de la empresa y verificar la identidad del personal que realiza una intervención.

Las personas afectadas cuentan con los comprobantes de sus pagos y podrían iniciar una denuncia penal por estafa contra los responsables. Por su parte, ENOSA anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes por el uso indebido de su marca e imagen institucional.