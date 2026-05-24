Varios integrantes de una familia resultaron intoxicados en el distrito de Catacaos, en Piura, presuntamente tras ingerir un jugo de naranja, cuya fruta procedía de su cosecha local y habría estado contaminada con plaguicidas utilizados para el control de plagas en los cultivos.
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Se trata de un grupo de hombres y mujeres del sector de Villa Pedregal Grande que presentaron fuertes dolores estomacales, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia al establecimiento de salud.VER MÁS: Piura: Defensoría coordina acciones con el Midis tras denuncia de alimentos en mal estado del programa Wasi Mikuna
En el lugar, el personal médico de turno logró estabilizar oportunamente a la familia, quienes posteriormente fueron dadas de alta para regresar a sus viviendas tras lo ocurrido.