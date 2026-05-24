Varios integrantes de una familia resultaron intoxicados en el distrito de Catacaos, en Piura, presuntamente tras ingerir un jugo de naranja, cuya fruta procedía de su cosecha local y habría estado contaminada con plaguicidas utilizados para el control de plagas en los cultivos.

Se trata de un grupo de hombres y mujeres del sector de Villa Pedregal Grande que presentaron fuertes dolores estomacales, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia al establecimiento de salud.

En el lugar, el personal médico de turno logró estabilizar oportunamente a la familia, quienes posteriormente fueron dadas de alta para regresar a sus viviendas tras lo ocurrido.