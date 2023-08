Un llamado a las autoridades marítimas de la Capitanía de Puerto de Paita realizó Bacilio Corrales, padre del joven piloto y mecánico, Boris Corrales Vásquez (24), para que las tareas de búsqueda y rescate continúen en el mar piurano. El joven cayó hace más de 20 días al mar de Huanchaco en una avioneta, junto a otros tres compañeros, cuyos cuerpos ya fueron encontrados.

Bacilio Corrales declaró a Correo que el día domingo llegó hasta la sede de la Capitanía de Puerto de Paita para solicitar que la búsqueda del cuerpo de su hijo se extienda hasta su jurisdicción.

“Estamos en la búsqueda del cuerpo de mi hijo porque no pierdo las esperanzas de encontrarlo. Pido que la Capitanía de Paita nos ayude con la búsqueda del cuerpo de mi hijo en la jurisdicción que les corresponde. Ruego a las autoridades que me apoyen, no descansaré hasta encontrarlo. Las aguas están que van hacia el norte porque la tercera víctima se encontró en Pimentel, por eso sugiero que lo busquen en la zona de Piura. Quiero encontrar a Boris, mi hijo es el único que falta”, precisó Corrales.

Agregó que el lunes nuevamente acudió al puerto de Pimentel para exigir que la búsqueda continúe y lo mismo se haga en Trujillo.

“La búsqueda se suspendió, la Marina solo buscó tres a cuatro días con el sonar para tratar de encontrar la avioneta y ahora pido que se reinicien los trabajos de búsqueda de la nave porque si el cuerpo de mi hijo no aparece en el mar de Trujillo, Chiclayo y Piura quizá su cuerpo está atrapado en la nave, por eso exijo que se continúe con los trabajos”, precisó Bacilio Corrales.

Los familiares de las víctimas también piden ubicar la nave, que es elemental para las investigaciones y determinar las causas que provocaron el fatídico accidente.

Recordemos que, hace 24 días, la avioneta de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, perteneciente a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), salió de Chiclayo y cayó al mar de Huanchaco. Cuatro de sus tripulantes fueron reportados como desaparecidos. Tres de ellos ya fueron encontrados, pero solo falta por ubicar al joven piloto y mecánico Boris Corrales Vásquez (24).

Como se conoce, ya fueron encontrados los cuerpos de: Fabiana Hernández Barba (18), Santiago Aldaz García (30) y Mait Franklin Jiménez Barreto (19). Por ahora, se sigue en la búsqueda de Boris Corrales en las diferentes playas del litoral norteño.