El fiscal a cargo del caso dispuso el internamiento en el Banco de la Nación de los cuatro lingotes de oro valorizados en más de US$ 2.5 millones, a pesar que no les practicaron el peritaje para determinar si era oro o no, lo que habían internado en dicha entidad bancaria. Luego, se descubrió que habían realizado un “cambiazo” previo, debido a que lo que hallaron eran barras de cobre.

Según la investigación, el 25 de enero del 2024, según un Acta de Custodia que obra en la carpeta, el fiscal penal provincial Fernando Hernández en compañía del administrador del Banco de la Nación, David Ruíz Quiliche; el jefe de la Unidad de Operaciones, Hernán Francisco García Palacios y el jefe de la Unidad de Caja, Jorge Luis Ubillus Abrahamonte, dispone el depósito y resguardo de una caja de cartón. A este hecho, también llegó la Policía del Depincri.

Ahí detalla que se trataba de una caja “debidamente lacrada y firmada que contenía lingotes dorados (oro)”, indica. Asimismo, señala que el servicio de custodia era mientras dure el proceso de investigación.

Aunque lo que sorprende, según la investigación, es que lo incautado no pasó por un peritaje de acuerdo a ley, para determinar que lo que estaban internando era oro. Esto, luego que unos meses después, descubrieran que se trataba de barras de cobre lo que estuvo siendo custodiado en el Banco de la Nación.

Asimismo, mediante el oficio 59-2024-2ºFPPC-4DESP.INV-SU-FN-MP de fecha 24 de enero del 2024, el fiscal solicitó al administrador del Distrito Fiscal de esta ciudad, “el depósito y custodia de bienes de lingotes de color dorado...”.

Se trataba de los lingotes con peso de 4,030; 3,790; 2,935 y 1,180 gramos. Estos fueron incautados el 23 de enero del 2024 a los detenidos Jaime Guerrero Quito, natural de Cajamarca, y Edwin Gonzalo Romero Loayza de Ecuador en una intervención de la Policía en el distrito de Suyo.

Pero ante este pedido, la Fiscalía le respondió que este acto que solicitaba era irregular, ya que por la cantidad de oro y por otras medidas, tenía que seguir otros procedimientos estipulados de acuerdo a ley y por tal, fue denegado. Además, tenían que estar presentes representantes del Pronabi. Tras ello, un día después, solicitó el internamiento de lo incautado en el Banco de la Nación.

Al respecto, el fiscal penal provincial Fernando Hernández Quispe se refirió sobre la pericia que no fue realizada al oro incautado. Indicó que el día de la intervención, llegó un perito de la Policía para que le practique dicha labor, pero que señaló que no podía realizarlo porque no tenía reactivo.

Mientras que sobre el pedido del internamiento del oro en la sede de la Fiscalía de Sullana, respondió que, sí envió un oficio a Administración para que lo guarden en la caja fuerte, pero que le respondieron que estaba prohibido y que luego coordinó con el Banco de la Nación para que ahí sea internado el oro incautado en Suyo.