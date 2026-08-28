Con el objetivo de contribuir a la prevención de delitos vinculados al robo de vehículos, la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y los fiscales adjuntos Raquel Chinchay Chávez y Manuel Mena Ruiz, de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, participaron en un operativo preventivo desarrollado en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La intervención se realizó de manera conjunta con personal de la Municipalidad Distrital y de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional, interviniendo cinco establecimientos entre cocheras y talleres de vehículos.

Durante el operativo, el personal policial efectuó controles de identidad y controles vehiculares a los vehículos ubicados tanto al interior como en los exteriores de los establecimientos. En algunos locales se encontraron placas duplicadas, las cuales fueron verificadas por los agentes policiales, constatándose la documentación y denuncias correspondientes, además de los números de motor y otros elementos de identificación vehicular.

Como parte de las acciones de control efectuadas por personal de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, se impuso infracciones administrativas a dos de los establecimientos por incumplimiento de las ordenanzas municipales.

Los representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y/o responsables de estos establecimientos a llevar un registro de los vehículos que ingresan, identificando también los datos de la persona que los entrega, ya que alguno de ellos podría ser de procedencia ilícita o utilizados para cometer ilícitos, dándoles a conocer las consecuencias legales del delito de receptación agravada.

El Ministerio Público continuará participando en acciones preventivas articuladas con la Policía Nacional y los gobiernos locales, orientadas a reducir factores de riesgo y prevenir delitos que afecten la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, en el marco de la Declaratoria de Emergencia para hacer frente a la criminalidad.