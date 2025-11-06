El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura ejecutó un operativo conjunto con el personal de la Comisaría PNP La Familia en el distrito de 26 de Octubre.

La acción estuvo a cargo del fiscal provincial Antonio Joel Querevalú Mendives y la fiscal adjunta provincial Karen Torres Portocarrero con el objetivo de verificar la presencia de menores de edad en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y para prevenir la comisión de delitos vinculados a la ley 30364.

Los locales intervenidos se ubican en las zonas industriales I y II, en el A.H. Nuevo Amanecer y en la avenida Vice con Sánchez Cerro. Si bien no se encontraron infracciones relacionadas con menores de edad, se exhortó a los encargados de los locales a abstenerse de permitir su ingreso.

Con estas acciones, el Ministerio Público de Piura continúa su rol preventivo en contra de la violencia y en la protección de niñas, niños y adolescentes.