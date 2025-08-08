M.G.A. (42) deberá cumplir una serie de medidas de conducta impuestas por el Juzgado, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, encargada al fiscal Deywi Calle Barreto, iniciara una investigación en su contra por la presunta agresión a su pareja en un hospedaje del A.H Villa Chulucanas, distrito de Castilla.

Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de acercarse a la víctima con fines de agresión física o psicológica, no variar de domicilio sin autorización judicial, acudir mensualmente a firmar el control correspondiente y abonar una caución económica de 300 soles. De incumplir alguna de estas medidas, se advertirá la revocación de la comparecencia con restricciones y la imposición de prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Claudia Samillán Mesones, quien dispuso las actuaciones urgentes y necesarias para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto, cuando M.G.A. fue intervenido por personal de Serenazgo en compañía de su pareja, quien presentaba visibles lesiones en el rostro y extremidades.

Entre las diligencias realizadas figuran: la declaración de la agraviada, de los agentes de Serenazgo y personal policial intervinientes, así como de los trabajadores del hospedaje; la práctica de exámenes médico-legales a ambas partes, y la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, entre otras actuaciones que continúan en curso.

De acuerdo con los primeros resultados del examen médico legal, la Fiscalía ha tipificado el hecho como presunto delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar, cuya pena privativa de la libertad oscila entre uno y tres años.

Asimismo, solicitó se lleve a cabo un proceso inmediato contra el investigado Dicha solicitud fue declarada fundada en la audiencia de incoación, tras lo cual el Ministerio Público ha presentado el correspondiente requerimiento de acusación penal.