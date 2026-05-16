La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana intervino la sede de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del Gobierno Regional de Piura, tras la denuncia de presuntas irregularidades en la obra de pistas y veredas en el asentamiento humano Villa Primavera y la asociación Ramiro Prialé en la provincia de Sullana.

Fueron fiscales del primer despacho que dirige el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, junto a efectivos de la Policía Nacional, que llegaron a la institución situada en la zona industrial de Sullana.

Ahí, realizaron la constatación y recojo de información con el objetivo de verificar si las situaciones adversas en el informe de hito de control Nº5825-2026-CG/GRPI-SCC, respecto a la obra denominada “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del asentamiento Villa Primavera y la asociación Ramiro Prialé”, han sido subsanadas y/o existe alguna respuesta por parte de la entidad.

Además, la fiscalía remitió los actuados de la carpeta fiscal al Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de Piura (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú, para que se realicen los actos de investigación e informen al representante del Ministerio Público al respecto.

Asimismo, el hecho fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

La intervención a la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” se efectuó en cumplimiento de la Disposición Fiscal Nº 01-2026, mediante la cual la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana dio inicio formal a las diligencias preliminares.

El operativo fiscal, que contó con el apoyo de personal policial especializado, tiene la finalidad de esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas al respecto.

La Contraloría de la República reveló deficiencias en las obras de pistas y veredas del asentamiento Villa Primavera y Ramiro Prialé que está valorizada en S/37′637,516 y se ejecutaron sin respetar las especificaciones del expediente técnico.

Además, esta irregularidad no fue advertida por el encargado de la supervisión y pone en riesgo la funcionalidad y vida útil de la mencionada infraestructura.