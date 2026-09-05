Por disposición de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura, verificó la operatividad de 07 Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARES) administrados por el Ministerio de Vivienda, en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre.

La diligencia se realizó con participación de personal de dicho Ministerio y funcionarios de las municipalidades Provincial de Piura y Distrital de Veintiséis de Octubre, de las áreas de Gestión del Riesgo de Desastres. En Piura se inspeccionaron los SARES de Ignacio Merino, Gullman y El Chilcal; mientras que en Veintiséis de Octubre: Cinco Esquinas, La Molina II, Nuevo Amanecer y Dos Grifos.

Durante la verificación se constató que los sistemas cuentan con electrobombas y grupos electrógenos, así como con operarios contratados para el turno nocturno. Sin embargo, en los SARES de Cinco Esquinas y Nuevo Amanecer se advirtió la necesidad de realizar mantenimiento a las rejillas, algunas de las cuales presentan deterioro y acumulación de residuos sólidos.

Ante ello, la Fiscalía exhortó a las autoridades municipales y al Ministerio de Vivienda a coordinar las acciones necesarias para ejecutar la limpieza y mantenimiento de estos componentes, considerando la Declaratoria de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026.

Asimismo, se efectuarán los requerimientos y exhortaciones correspondientes a otras entidades, entre ellas EPS Grau y el Gobierno Regional, respecto de situaciones advertidas durante la diligencia que requieren atención dentro de sus competencias.

Por su parte, los funcionarios de Vivienda indicaron que como Plan de Contingencia cuentan con tres camiones trasvasadores, con sus respectivas mangas, para ser usados en los puntos más críticos de producirse las intensas precipitaciones pronosticadas. Así también, con motobombas en sus almacenes para ser utilizadas en caso sean requeridas.