Luego de la investigación fiscal y policial y la declaración de colaboradores eficaces, se determinó que los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Ilustres de Piura”, tenían la vinculación con un notario, un registrador y dos oficiales de la PNP, funcionarios públicos con quienes concertaron ilícitamente para sus trámites notariales y registrales y apoderarse de los terrenos de propiedad del Estado que se encontraban libres, así como también impedir la persecución penal en su contra.

Según el expediente N° 00489-2026-1-2001-JR-PE-06, al que Correo tuvo acceso, la presunta organización criminal “Los Ilustres de Piura” tiene como supuesto cabecilla al abogado José Santos Lázaro Pilco, y se dedicaban al saneamiento fraudulento e inscribir predios mediante la falsificación de contratos de compraventa, escrituras públicas y títulos de propiedad de predios, los mismos que utilizaron y presentaron ante instancias judiciales (para entablar demandas), notariales y registrales como si fueran auténticos

Precisa la fiscalía que en estos trámites aparece uno los integrantes de la organización o personas jurídicas vinculadas a ellos fingiendo ser comprador de los predios, esto con el fin de que puedan ser inscritos en Sunarp a nombre de dicho integrante, y “luego se distribuyan las ganancias como consecuencia de la actividad criminal que proyectan consumar”.

Dicha investigación contra esta presunta organización está desde marzo del 2023, en la que se conoció que sus miembros lograron inscribir con documentos falsos en el año 2016 la propiedad de un terreno de 439 hectáreas en el sector “Loma del Mar y Luna” - distrito de Miguel Checa (Sullana) y en el año 2019 inscribieron ilegalmente dos terrenos de 2,158 y 1,420 hectáreas cada uno de ellos y un tercer terreno de 1,226 hectáreas + 6712 m2 en el sector “Pampas de Congorá” (Paita).

“En la última etapa de la planificación delictiva llevada a cabo por los miembros de la organización criminal “Los Ilustres de Piura”, se inicia después de que lograran las inmatriculaciones fraudulentas ante Registros Públicos de las escrituras públicas obtenidas por la vía notarial y judicial de los inmuebles antes descritos, inscritos a nombre de alguno de los miembros de la organización criminal [...]. Esta última etapa todavía se encuentra vigente, esto es, en pleno desarrollo por parte de la organización criminal”, se lee en la carpeta fiscal.

Precisamente, en el marco de esta investigación, ayer el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, con apoyo del Departamento de Lavado de Activos de la PNP, ejecutó el allanamiento con descerraje, registro personal y domiciliario, incautación de ocho inmuebles, entre ellos la comisaría PNP de Pariñas, y uno en Lima.

La medida se ejecuta dentro de la investigación que sigue contra seis personas por la presunta comisión de diversos delitos.