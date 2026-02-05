Efectivos policiales de la comisaría El Obrero intervinieron a tres personas, entre ellos un extranjero, con 402 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) en dos intervenciones realizadas en la provincia de Sullana.

Una intervención fue realizada en el sector conocido como “La Selva”, donde detuvieron al colombiano J.J.H.R. (36), a quien le hallaron 74 envoltorios tipo ketes de PBC.

Asimismo, los agentes se desplazaron hasta la intersección de la calle Vichayal con avenida Cayetano del asentamiento Santa Teresita, donde capturaron a C.M.C.R. (30) y R.C.A.CH. (29), presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Delivey de la San Luis”. Se les decomisó 328 ketes de PBC e incautó la mototaxi de placa de rodaje 42378B, en la que se movilizaban.

Asimismo, en el asentamiento Pilar Nores, el personal policial recuperó una mototaxi con placa de rodaje 9580ZB, la cual presentaba requisitoria vigente por el delito de asalto y robo, solicitado por la Seprove Piura. Según los vecinos del lugar, el vehículo habría sido abandonado por dos personas desconocidas.