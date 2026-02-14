Según el Informe de Auditoría N° 1822-2019-CG/GRPI-AC, la Contraloría advirtió que durante el periodo 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 se otorgaron y pagaron incentivos sin sustento en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chulucanas, ocasionando un perjuicio económico por más de S/ 464,000.

De acuerdo con el informe, los funcionarios de la UGEL Chulucanas tramitaron y/o aprobaron, sobre las solicitudes del pago de incentivos devengados en el periodo 2015 y 2016, a pesar de que, dichos beneficios con fondos de Cafae solo correspondía percibir al personal cuyo régimen laboral estaba regulado por el Decreto Legislativo N° 276, sin embargo, se pagó a quienes no pertenecían.

Los hechos generaron perjuicio económico a la UGEL Chulucanas por S/ 464,734.00 por pagos de bonos de canasta y productividad, así como racionamiento, con fondos del Cafae a servidores que no están comprendidos dentro de este régimen laboral, siendo confirmado en el 2019, en un informe técnico, donde precisa que estos beneficios solo corresponden a los que pertenecen al D.L 276.

Para ello, la Contraloría advirtió presuntas responsabilidades penal y administrativas a 17, entre exfuncionarios y servidores de la UGEL Chulucanas. Figuran Jéssica Vargas Palacios, Víctor Aguirre Martínez, Carlos Cueva Mondragón, Godofredo Carrasco Huancas, Víctor Ramos Castro, Violeta Reyes Ontaneda, Yunelly Sandoval García, Walter Sarango Torres. Además de, César Cisneros Reyes, Santiago Almestar Juárez, Jesús Vicente Saavedra, Nelly Mezones Benites, Rolando Cruz Saavedra, Milton Ancajima Saavedra, Alberto Rivas Valle, William Ramírez Morocho y Milagritos Cherres Cornejo.

Intentamos comunicarnos con el actual director de la UGEL Chulucanas, Manuel Panta, pero no tuvimos respuesta.