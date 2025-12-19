La Contraloría advirtió irregularidades en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios en la I.E. N ° 14008 Leonor Cerna de Valdiviezo en el A.H. Santa Rosa”, a cargo de la municipalidad de Veintiséis de Octubre. Se detectó un perjuicio económico de más de 788 000 soles. La buena pro fue otorgada al Consorcio San José por un monto de S/ 20´850 275.34.

Según el Informe N° 048, detectó que la aprobación de ampliación y suspensión de plazo de la obra no contó con sustento técnico y legal, ocasionando que la entidad no aplique penalidades diarias por mora de S/ 769,214.42 y realice pagos adicionales por el servicio de supervisión de obra por S/ 9,283.54 generando un perjuicio económico de S/ 778,489.96.

La ampliación fue por 22 días calendarios de los cuales seis no contaron con sustento técnico y legal, debido a que no se acreditó la afectación a la ruta crítica, mientras que la suspensión fue 42 días, de ellos 20 no contaron con sustento técnico y legal y la suspensión se extinguió al consentirse la ampliación de plazo a partir del 9 de febrero de 2024, lo que permitió que el contratista ejecutara partidas atrasadas durante la suspensión de la obra.

Ambas situaciones generaron que no se aplique la penalidad por mora por S/ 769,214.42 y S/9,283.54 como pagos adicionales por el servicio de supervisión que tampoco contaron con sustento técnico.

El informe detalla que los funcionarios aprobaron y tramitaron pagos por elaboración de los expedientes técnicos de tres prestaciones adicionales, a pesar de que no correspondían, generando perjuicio económico a la entidad por S/ 10 561,00.

Se recomendó iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores de la comuna Veintiséis de Octubre: Milton Meléndez Vargas, Lui Riofrio Suarez, Johny Castilla Calderón, José Chicoma Huamán y otros.