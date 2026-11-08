Momentos de terror vivieron ayer los clientes de una cevichería ubicada en la ciudad de Chulucanas, en la región Piura, luego de que sujetos armados irrumpieran en el establecimiento y atacaran a balazos a dos amigos que se encontraban conversando y compartiendo bebidas alcohólicas en una de las mesas. El atentado dejó como saldo a uno de ellos muerto y a otro gravemente herido.

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El hecho se registró cuando criminales llegaron a bordo de una mototaxi hasta la cevichería “La Rubí”, donde varios clientes compartían bebidas alcohólicas en las diferentes mesas del establecimiento.

En esas circunstancias, uno de los sujetos ingresó al local y abrió fuego contra la mesa donde se encontraban las víctimas. Producto del ataque, Martín Fabrizio Escobedo Gamboa, de 23 años, natural de Lima, recibió dos impactos de bala en el abdomen y quedó gravemente herido.

El joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital de Chulucanas, sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, Juan Carlos Calderón Elías, de 39 años de edad, también resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala que le afectaron la cabeza y el tórax. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la localidad de Piura, donde permanece internado bajo supervisión del personal médico.

Luego de cometer el atentado, el sicario salió rápidamente del establecimiento y abordó la mototaxi en la que lo esperaba su cómplice y escaparon con rumbo desconocido por las calles de Chulucanas, dejando consternados a los clientes y trabajadores del local.

En tanto, peritos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona del crimen para recoger indicios y evidencias con la finalidad de esclarecer las circunstancias del ataque contra ambos amigos.

Asimismo, los agentes policiales vienen recabando información para establecer si las víctimas habían recibido amenazas previas. También recogieron las declaraciones de los testigos que se encontraban en el establecimiento al momento del ataque. Además, habrían solicitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los inmuebles cercanos, con la finalidad de identificar a los sujetos que participaron en este violento atentado y conocer la ruta que utilizaron para escapar.