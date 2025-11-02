El Hospital de Chulucanas, en Piura, alcanzó un nuevo logro médico al realizar con éxito su primera cirugía de reconstrucción facial, intervención que permitió devolver la forma y funcionalidad al rostro de un joven de 21 años que sufrió graves fracturas tras un accidente.

La operación fue liderada por el Dr. Óscar Gamarra, especialista en cirugía de cabeza y cuello, y permitió recomponer y estabilizar los huesos dañados del rostro mediante técnicas avanzadas de fijación con materiales de titanio, garantizando una recuperación funcional y estética del paciente.

Este procedimiento marca un hito en la historia del hospital, al consolidarlo como referente regional en atención quirúrgica especializada.

Este avance refleja el compromiso institucional con la modernización de los servicios de salud y la formación continua del personal médico, factores que hoy permiten ofrecer tratamientos de alta precisión cerca del lugar de origen de los pacientes.