El Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación – Sitcasmed Base Piura anunciaron para hoy martes 6 de enero una vigilia en el atrio de la Catedral de Piura para manifestar su preocupación por la reducción del presupuesto asignado a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) a nivel nacional.

Además, los sindicalistas exigen el respeto de los derechos laborales de los profesionales CAS que forman parte de la Red COAR, así como mayor inversión para el sostenimiento y fortalecimiento de los COAR, Pronied, Pronabec y OGPP.

Entre otros pedidos, ellos señalaron que exigen las mejoras salariales para los profesionales de estos colegios que estarían congelados desde hace 10 años. Asimismo, piden el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y pago de gratificación a los 2000 profesionales a nivel nacional y 60 corresponden a la región Piura.

Con este apoyo se verían beneficiados un total de 300 estudiantes de los niveles de tercero, cuarto y quinto de secundaria en esta región.