El Ministerio Público consolidó un sistema especializado de tres Fiscalías Provinciales Penales de Flagrancia Delictiva en el Distrito Fiscal de Piura, como parte de su integración al Sistema Nacional de Flagrancia, en virtud de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2848-2025-MP-FN.

La ceremonia fue presidida por la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, y contó con la participación de destacadas autoridades del Ministerio Público. La Presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Piura, Rocío Vences Gonzáles, tuvo a su cargo la juramentación de los fiscales adjuntos provinciales provisionales designados para las nuevas fiscalías de flagrancia.

Con la implementación de estas tres fiscalías de flagrancia, se atenderán casos que requieren una respuesta penal inmediata y sentencias rápidas. Los fiscales provinciales designados dirigen turnos específicos junto a equipos conformados por fiscales adjuntos, permitiendo una actuación más eficiente y coordinada.

De esta forma, los fiscales de turno penal pueden enfocarse en los casos de mayor complejidad. Cabe señalar que los fiscales provinciales designados juramentarán en los próximos días, formalizando así su incorporación a este nuevo modelo de gestión penal.