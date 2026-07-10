Las juezas que integran el Juzgado Colegiado Permanente Supraprovincial de Piura, sentenciaron a cadena perpetua a Baltazar Valencia S. por el delito de violación sexual en agravio de su menor hija, cuando ella tenía ocho años de edad.

La medida fue dispuesta por las juezas Zelmy Herrera, Cintia Mory y Rocío Delgado, quienes dispusieron la ejecución provisional de la sentencia hasta la confirmación de la misma, en el Establecimiento Penitenciario de Piura.

De acuerdo a lo sustentado por el Ministerio Público, los hechos sucedieron en el distrito de Castilla, donde el ahora sentenciado, llevaba a su menor hija a comprar comida por las noches, para después trasladarla a un descampado donde abusó de ella en varias ocasiones.