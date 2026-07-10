Las juezas que integran el Juzgado Colegiado Permanente Supraprovincial de Piura, sentenciaron a cadena perpetua a Baltazar Valencia S. por el delito de violación sexual en agravio de su menor hija, cuando ella tenía ocho años de edad.
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La medida fue dispuesta por las juezas Zelmy Herrera, Cintia Mory y Rocío Delgado, quienes dispusieron la ejecución provisional de la sentencia hasta la confirmación de la misma, en el Establecimiento Penitenciario de Piura.VER MÁS: Condenan a cadena perpetua a violador de menor en Paita
De acuerdo a lo sustentado por el Ministerio Público, los hechos sucedieron en el distrito de Castilla, donde el ahora sentenciado, llevaba a su menor hija a comprar comida por las noches, para después trasladarla a un descampado donde abusó de ella en varias ocasiones.