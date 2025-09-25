En el marco del Día Mundial del Corazón, EsSalud Piura realizará una gran campaña gratuita de prevención de enfermedades cardiovasculares y promoción de la lactancia materna, este viernes 26 de setiembre desde las 9:00 de la mañana, en la explanada del hospital III José Cayetano Heredia.

La jornada tiene como objetivo sensibilizar a la población asegurada y a la comunidad en general sobre los riesgos que amenazan la salud del corazón, así como motivar a adoptar hábitos saludables desde la niñez. “Queremos informar, orientar y acompañar a los pacientes, especialmente a quienes ya viven con una enfermedad cardiovascular, para que cumplan sus tratamientos y mantengan un control adecuado de su salud”, indicó la gerente de EsSalud Piura, Egla Salazar Arias.

Durante la campaña, los asistentes recibirán inmunizaciones, orientación nutricional, descarte de diabetes mellitus, tamizaje de presión arterial, atención en medicina complementaria y detección del síndrome metabólico. Además, se brindarán consejos prácticos para cuidar el corazón: dormir entre 7 y 9 horas, descansar durante la jornada laboral, controlar el colesterol y la glucosa, mantener una alimentación balanceada, ejercitarse con regularidad y evitar el consumo de alcohol y tabaco.

En paralelo, se desarrollarán actividades de promoción de la lactancia materna, con charlas sobre sus beneficios, el tradicional “concurso del churre mamón”, y un reconocimiento a los establecimientos de salud que fomentan esta práctica vital para el desarrollo de los niños.