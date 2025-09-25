En el marco del Día Mundial del Corazón, EsSalud Piura realizará una gran campaña gratuita de prevención de enfermedades cardiovasculares y promoción de la lactancia materna, este viernes 26 de setiembre desde las 9:00 de la mañana, en la explanada del hospital III José Cayetano Heredia.
La jornada tiene como objetivo sensibilizar a la población asegurada y a la comunidad en general sobre los riesgos que amenazan la salud del corazón, así como motivar a adoptar hábitos saludables desde la niñez. “Queremos informar, orientar y acompañar a los pacientes, especialmente a quienes ya viven con una enfermedad cardiovascular, para que cumplan sus tratamientos y mantengan un control adecuado de su salud”, indicó la gerente de EsSalud Piura, Egla Salazar Arias.VER MÁS: Piura: Inició jornada de vacunación contra diversas enfermedades en Sullana
Durante la campaña, los asistentes recibirán inmunizaciones, orientación nutricional, descarte de diabetes mellitus, tamizaje de presión arterial, atención en medicina complementaria y detección del síndrome metabólico. Además, se brindarán consejos prácticos para cuidar el corazón: dormir entre 7 y 9 horas, descansar durante la jornada laboral, controlar el colesterol y la glucosa, mantener una alimentación balanceada, ejercitarse con regularidad y evitar el consumo de alcohol y tabaco.
En paralelo, se desarrollarán actividades de promoción de la lactancia materna, con charlas sobre sus beneficios, el tradicional “concurso del churre mamón”, y un reconocimiento a los establecimientos de salud que fomentan esta práctica vital para el desarrollo de los niños.