La Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura lideró un megaoperativo conjunto en la avenida Loreto, en Piura donde intervinieron tres locales dedicados a la venta de accesorios y reparación de equipos celulares e incautaron equipos presuntamente utilizados para alterar el IMEI de celulares y mercancía valorizada en 5,000 dólares.

Para ello, la fiscalía informó que en uno de los locales la instalación de aplicaciones informáticas y dos cajas de programación eran presuntamente utilizadas para modificar las características de los equipos móviles, entre ellas el código IMEI.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron tres computadoras portátiles, dos cajas de programación y tres equipos celulares, presuntamente empleados para la alteración de los códigos de identificación de los equipos móviles.

Asimismo, una de las propietarias del establecimiento fue detenida por la presunta comisión del delito relacionado con la posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar IMEI.