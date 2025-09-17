La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, llevó a cabo la primera sesión del Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente (Comudena), con el objetivo de reforzar las políticas públicas orientadas a la protección integral de la niñez y adolescencia y garantizar un entorno más seguro e inclusivo para su desarrollo.

En esta reunión participaron instituciones públicas y privadas vinculadas al cuidado y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de formular el plan de trabajo 2025. El COMUDENA es un espacio de articulación que actúa como órgano consultivo para atender las necesidades de este sector, enmarcado en una agenda local común.

Durante la sesión se abordaron temas como el diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en la provincia, el mapeo de instituciones de protección, la promoción de la participación infantil y adolescente, así como la identificación de acciones de prevención frente a situaciones de riesgo.

La Municipalidad Provincial de Piura, junto con la DEMUNA, anunció que entre las propuestas figura la realización de un megaoperativo interinstitucional con Fiscalización, Serenazgo, la Policía Nacional del Perú y aliados estratégicos para contrarrestar el trabajo infantil, la trata de personas y otras problemáticas que vulneran los derechos de la niñez.

Asimismo, se informó que una de las primeras actividades será la participación en la caminata de sensibilización contra la trata de personas, programada para el 22 de septiembre.

Los integrantes del COMUDENA reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada en favor de la niñez piurana y acordaron realizar su próxima reunión el 15 de octubre a las 9:00 a. m.