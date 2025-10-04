Con el propósito de optimizar el servicio de agua potable y alcantarillado, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. (EPS Grau) iniciará, a partir de la quincena de octubre, la instalación de cerca de 800 medidores en el asentamiento humano Las Dalias, en coordinación con la Junta Vecinal Comunal (Juveco) del sector.

La iniciativa forma parte del programa de Diálogos Ciudadanos, impulsado por la Gerencia Comercial y la Subgerencia de Imagen Corporativa y Gestión Social de EPS Grau, que busca consolidar una gestión transparente y cercana a la población.

Como parte de las acciones previas, el pasado martes 30 de septiembre se instaló un estand informativo para atender consultas y orientar a los vecinos sobre el procedimiento de instalación.

Durante esta jornada, también se inscribieron los últimos 104 pobladores que aún no habían realizado el trámite para acceder al servicio con medidor.

Asimismo, el viernes 26 de septiembre se realizó una reunión comunal con la participación de dirigentes vecinales, encabezados por el presidente de la Juveco, Miltón García. Por parte de EPS Grau asistieron la subgerente de Facturación, Ing. Erika Rojas; la jefa del Departamento de Atención al Cliente, Lic. Jessica Villalta; la subgerente de Imagen Corporativa y Gestión Social, Lic. Blanca Vargas; y la coordinadora de Proyectos Comerciales, Lic. Petronila Vargas.

En el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la instalación de medidores, la facturación de recibos y los operativos contra conexiones clandestinas. Estos temas forman parte del compromiso de la empresa por garantizar un servicio eficiente y sostenible en beneficio de la comunidad.

Con esta iniciativa, EPS Grau ratifica su política de trabajo conjunto con las dirigencias vecinales de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo un uso responsable del recurso hídrico.