Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por policías durante un operativo policial en el distrito de La Unión. Según los efectivos, portaban un arma de fuego sin autorización.

El operativo se desarrollaba en horas de la noche por la calle Cajamarca, a la altura de la I.E San Antonio, en La Unión, cuando observaron a dos sujetos que iban en una motocicleta, pero al notar la presencia policial aceleraron, siendo perseguidos por los agentes, quienes rápidamente los redujeron. Se trata de Junior J.S (22 años) y José B.I (19).

Según los efectivos, durante la revisión personal a José B.I se le encontró un arma de fuego abastecida con cuatro municiones, siendo incautada y los sujetos trasladados a la comisaria de La Unión para las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que los operativos continuarán en la zona para brindar seguridad en el Bajo Piura.