Efectivos policiales de la comisaría El Obrero detuvieron a un sujeto conocido con el alias “El Cucho”, debido a que le encontraron una pistola con catorce municiones en la provincia de Sullana.

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La intervención de J.C.S.M., de 23 años, fue realizada en el canal vía del asentamiento Sánchez Cerro. En la pretina del pantalón le encontraron el arma de fuego marca Glock, calibre 380, abastecida con las municiones. Además un celular.

Según medios policiales, el intervenido sería presunto integrante de la banda delincuencial “Los Malditos del Par Vial”. Asimismo, registraría diversas detenciones anteriores.