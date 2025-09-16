Intervención de mototaxis informales en el centro de Piura
Intervención de mototaxis informales en el centro de Piura

Diecisiete mototaxis informales que circulaban en el centro de la ciudad fueron intervenidas y trasladados al depósito municipal, durante un operativo organizado por la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la . Los conductores de los mencionados vehículos infringían la Ordenanza Municipal N° 215.

La subgerencia de Fiscalización de Transporte recordó que el ingreso de mototaxis al centro de Piura está prohibido, ya que esta norma busca ordenar el tránsito, reducir la congestión vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

“Estamos aplicando la Ordenanza N.° 215 que prohíbe el ingreso de estas unidades al casco urbano. Todas las motos que estamos interviniendo y derivando al depósito son informales. A cada propietario se le está imponiendo la multa C-01, que tiene un costo de 165 soles”, precisó la mencionada gerencia.

El operativo contó con la participación conjunta de inspectores de transporte y agentes de Fiscalización y Control Municipal. Durante las intervenciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes y evitar el uso de mototaxis no autorizados, que representan un riesgo para la seguridad vial.

TAGS RELACIONADOS