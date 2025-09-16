Diecisiete mototaxis informales que circulaban en el centro de la ciudad fueron intervenidas y trasladados al depósito municipal, durante un operativo organizado por la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la comuna piurana. Los conductores de los mencionados vehículos infringían la Ordenanza Municipal N° 215.

La subgerencia de Fiscalización de Transporte recordó que el ingreso de mototaxis al centro de Piura está prohibido, ya que esta norma busca ordenar el tránsito, reducir la congestión vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

“Estamos aplicando la Ordenanza N.° 215 que prohíbe el ingreso de estas unidades al casco urbano. Todas las motos que estamos interviniendo y derivando al depósito son informales. A cada propietario se le está imponiendo la multa C-01, que tiene un costo de 165 soles”, precisó la mencionada gerencia.

El operativo contó con la participación conjunta de inspectores de transporte y agentes de Fiscalización y Control Municipal. Durante las intervenciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes y evitar el uso de mototaxis no autorizados, que representan un riesgo para la seguridad vial.