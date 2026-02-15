En el día de San Valentín, un violento accidente de tránsito registrado en el kilómetro 206 de la Carretera Interoceánica Piura - Olmos, altura del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, cobró la vida de un joven motociclista de apenas 22 años.

accidente. El fatal desenlace ocurrió aproximadamente a las 13:50 de la tarde de ayer 14 de febrero, cuando la motocicleta de placa de rodaje 1307-OP, conducida por Juan Carlos Loayza Yupanqui (22 años), colisionó frontalmente contra un automóvil Toyota Yaris de color azul.

El fuerte impacto provocó que el joven piloto pierda la vida de manera instantánea al caer pesadamente al pavimento y golpearse la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, tras el impacto, la motocicleta quedó totalmente destrozada y el vehículo con daños en la parte delantera.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al centro de salud de la zona, pero los médicos certificaron que tras el fuerte golpe no resistió y llegó cadáver, generando gran consternación entre la familia, amigos y pobladores de la zona.

Al conocer de los hechos, la Policía de carreteras Salitral llegó al lugar del accidente y detuvo a Jhon Amilcar Figueroa Tomalla (48 años), conductor del automóvil de placa D8F-358, quien resultó ileso tras el choque.

De esta manera, Figueroa Tomalla fue trasladado de inmediato bajo custodia policial para las diligencias correspondientes, enfrentando cargos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. El caso lo tomó el personal de la comisaría del Kilómetro 50-Chulucanas.

Mientras tanto, los vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de acuerdo con la ley, mientras que investigan las verdaderas causas y determinan las responsabilidades del fatal accidente que cobró la vida del joven motociclista.