Los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura dejaron en libertad a los presuntos integrantes de la red criminal, entre los que se encuentran altos funcionarios y trabajadores del INPE, que operaba en el interior del penal de Piura. Según la Fiscalía y Policía, ellos se dedicarían al cobro de cupos, ingreso y venta de drogas y celulares en el interior del centro penitenciario. Durante su detención, las autoridades encontraron droga, celulares y accesorios en los espacios de trabajo de algunos agentes del INPE.





DECISIÓN

De acuerdo al fallo emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, conformada por los jueces Elvira Rentería Agurto, Laurence Chunga Hidalgo y Francisco Fernández Reforme, se dispuso anular la resolución que ordenaba la detención preliminar y dispuso la liberación de los agentes del INPE intervenidos. Los magistrados sustentaron su fallo en que el juez de investigación preliminar no tomó en cuenta todos los 79 actos de investigación y solo hace referencia a dos: la

declaración del colaborador eficaz y el reconocimiento fotográfico de los coacusados.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones también dispuso que el juez revise el expediente y emita una nueva resolución.

Al respecto, la fiscal adjunta de la Fiscalía Antidrogas, Sthefany Pintado Domínguez, aseguró que la resolución del juez de primera instancia le faltó mencionar los 70 elementos de convicción que presentó la Fiscalía. “En este caso le faltó agregar los elementos de convicción que presentó la Fiscalía...es un tema de formalidad nada más, es por eso que los dejan en libertad”, dijo Pintado.

La letrada cuestionó que la resolución de la Segunda Sala de Apelaciones se emita a tan solo un día de vencerse la detención preliminar de los investigados.

“La detención se vencía el día jueves y justamente el Poder Judicial programa la audiencia y oh, sale (...). Definitivamente a nosotros nos ha causado bastante sorpresa y sobre todo de un momento a otro, que la Sala no haya esperado porque han sido varios elementos, 13 abogados han apelado y que no se haya reservado para poder analizarlo”, subrayó Pintado.

Se conoció que la Fiscalía Provincial Antidrogas continúa con las diligencias y en los próximos días presentará el pedido de prisión preventiva contra los funcionarios y trabajadores del INPE presuntamente involucrados en este caso.





DÍA DE PROTESTA

De otro lado, un grupo de familiares de internos y ex internos del penal de Piura criticaron la decisión de la Segunda Sala y aseguraron que esta presunta mafia dedicada a la venta de droga y celulares en el interior del centro penitenciario existe desde hace varios años.

Ellos respaldaron el accionar, tanto de la Fiscalía Antidrogas como de la Divincri. Ellos esperan que otros jueces acepten el pedido de prisión preventiva que presentará la fiscal.