Nuevas evidencias. Documentos oficiales de la Municipalidad Distrital de Castilla ponen al descubierto que en menos de 24 horas, al parecer, funcionarios ediles aprobaron la prescripción de la deuda tributaria de S/983,861 a favor del centro comercial Open Plaza, ubicado en el mencionado distrito.

Según los documentos al que Correo tuvo acceso, se revela que a pesar de que con Resolución de Gerencia N° 023-2023 - MDC-GAT de la gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la comuna castellana del 4 de enero del 2023 se declaró improcedente la solicitud de prescripción presentada por el gerente general de Open Plaza, respecto a la deuda tributaria por el impuesto predial correspondiente a los años del 2011 al 2016 “por interrumpirse el plazo prescriptorio establecido por ley”, se le aceptó su solicitud de prescripción en menos de 24 hora que interpuso su “recurso de reclamación”.

El 8 de febrero, el gerente del Open Plaza, José Contreras Rivas, tras tener conocimiento que le habían denegado el pedido de prescripción, presentó “su recurso de reclamación contra la resolución de gerencia N° 023-2023 - MDC-GAT”.

Y para sorpresa de muchos, al día siguiente de presentar su “reclamo”, es decir el 9 de febrero del 2023, la gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad de Castilla emite la resolución de gerencia N° 00328-2023-MDC-GAT, que en su primer artículo resuelve “declarar fundado, el recurso de reconsideración”, el cual fue firmado por Cristóbal Ramos Sullón, gerente de Administración Tributaria.

“Declarar fundado, el recurso de reconsideración contra la resolución de gerencia N° 023-2023 - MDC-GAT...en el extremo a lo resuelto en el artículo primero, en el que declara improcedente la prescripción de la deuda tributaria en vía ordinaria, correspondiente a los años 2011 al 2016”, se lee en la mencionada resolución.

Además de la mencionada prescripción de la deuda tributaria por el impuesto predial, también la comuna castellana le prescribe los arbitrios, sin que el centro comercial lo haya solicitado.

“Derívese a la subgerencia Tributaria para que proceda con la baja de la deuda tributaria en vía ordinaria, en el Sistema de Gestión Tributaria Municipal, respecto al Impuesto Predial y Arbitrios municipales de los años 2011 al 2016...”, indica la resolución de gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

Asimismo, existe un video de una sesión de concejo municipal, en que el actual gerente de Administración Tributaria de Castilla, Pedro Pablo Jiménez Castillo, expone a los regidores y al mismo alcalde, sobre la prescripción de la deuda tributaria al centro comercial Open Plaza, lo cual salió a la luz tras una fiscalización realizada en el año 2017.

“En el año 2017 a raíz de una fiscalización tributaria nace esa deuda tributaria que luego se prescribe, se detectó que el Open no había declarado correctamente, habían áreas que no había declarado”, se le escucha a Jiménez. Si la deuda salió a raíz de un procedimiento de fiscalización, el plazo de prescripción no era de cuatro años sino de seis.