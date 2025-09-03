La Contraloría detectó que la obra de mejoramiento del Parque San Juan Bosco de la urbanización Miraflores, en Castilla, que tiene una inversión de más de S/ 2 millones, presenta deficiencias.

El Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/2407-SCC detalla que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Castilla detectó que la entidad aprobó la ampliación de plazo N° 1 sin contar con sustento técnico, lo que podría ocasionar el no cobro de la penalidad.

El informe precisa que se han evidenciado omisiones, como las anotaciones en el cuaderno de obra sobre el inicio y fin de la causal, donde advierten inexactitudes de acuerdo con el informe N° 01352-2025 de fecha 8 de agosto emitido por el Subgerente de Obras y dirigido al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Cabe precisar que las únicas partidas afectadas por la modificación del plazo son la de los tableros principales y dispositivos de maniobra y protección, las cuales requirieron un plazo de 16 días para iniciar la ejecución.

De otro lado, la comisión de control detectó que otra de las deficiencias es que las rampas de accesibilidad construidas, no cumplen con las condiciones de diseño establecidas, lo que podría ocasionar riesgos para la seguridad de los usuarios, pues no se encuentran orientadas hacia cruces peatonales.

Al respecto, la comuna de Castilla informó que la comuna evalúa lo informado por el OCI, “Si bien en la formalidad la entidad cuenta con 45 días calendarios para comunicar las acciones realizadas al OCI; se viene realizando un análisis profundo, recabando la información sustitutoria con el fin de implementar acciones que permitan superar las situaciones adversas.

Agregaron que se viene coordinando con la Subgerencia de Estudios y Proyectos para sustentar el diseño adoptado en el expediente técnico, a fin de no vulnerar ninguna norma técnica del Reglamento Nacional fe Edificaciones (RNE).