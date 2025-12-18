La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura realizó un operativo inopinado en diversas boticas y establecimientos farmacéuticos del distrito para detectar la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos o sin la correspondiente prescripción médica, así como otras conductas ilícitas que atentan contra la salud de la población.

Durante el operativo se intervinieron las boticas Santa Rosa, Vida Farma y Sechura Farma, las cuales se encontraron cerradas al momento de la inspección. Asimismo, se intervino el establecimiento Salud y Farma, y el Consorcio Caridad, quienes no presentaron observaciones.

Sin embargo, el establecimiento Clínica Desierto de Sechura presentó diversas observaciones, al no contar con licencia de funcionamiento, extintor, ni luces de emergencia. De igual modo, personal de DIRESA realizó observaciones adicionales, detectando medicamentos sin fecha de vencimiento, los cuales fueron decomisados conforme a ley.

Finalmente, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los responsables de los establecimientos a cumplir estrictamente la normativa vigente, enfatizando que la venta de medicamentos vencidos constituye un grave riesgo para la salud pública, por lo que debe ser erradicada de manera inmediata.