La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. (EPS GRAU S.A.) informó que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy retomó progresivamente sus operaciones a las siete de la mañana de hoy domingo 14 de diciembre de 2025, luego de verse restringida por el retraso en los trabajos de mantenimiento del canal Daniel Escobar, a cargo del Proyecto Especial Chira–Piura (PECHP).

Según detalló la empresa de agua, durante la mañana del sábado 13 de diciembre se registraron demoras en dichas labores, lo que impactó directamente en la producción de agua potable en la PTAP Curumuy. Recién alrededor de las 4:00 p.m. del mismo día, el PECHP inició el envío de agua cruda desde la represa de Poechos; sin embargo, debido al largo recorrido del recurso hídrico hasta la captación de la planta el caudal demoró varias horas en llegar.

La EPS Grau detalló que una vez recibido el volumen necesario y verificadas las condiciones operativas y el adecuado proceso, la PTAP Curumuy retomó progresivamente sus operaciones a las siete de la mañana de hoy, estimándose que la producción y distribución del servicio se restablezca de manera gradual, lo que permitirá normalizar progresivamente el abastecimiento de agua potable en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Por su parte, el gerente general del Proyecto Especial Chira Piura, Luis Prettel Romero, manifestó que garantiza el agua para uso poblacional.

“El plan de contingencia de la EPS Grau parece que no ha funcionado de la manera más eficiente, tal como amerita en una situación como esta. Estos mantenimientos se tienen que hacer de manera obligatoria, para garantizar una sostenibilidad del recurso hídrico para uso poblacional, agrícola, energético, acuicola, entre otros usos. El trabajo de mantenimiento acabará hoy a partir de las dos de la tarde, pese a que inicialmente se habían programado hasta el 15 de diciem”, explicó.