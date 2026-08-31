En el marco de las celebraciones por la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional, efectivos de la División de Protección de Carreteras de Piura llegaron hasta los exteriores del hospital José Cayetano Heredia, en el distrito de Castilla, para llevar apoyo a los familiares de los pacientes internados.

La iniciativa buscó brindar un momento de alivio a decenas de ciudadanos que pernoctan día a día en el exterior del nosocomio aguardando noticias positivas sobre el estado de salud de sus seres queridos. Muchos esperan por meses.

Durante la jornada solidaria, el personal policial distribuyó 50 refrigerios y botellas de agua entre las personas que permanecían en las inmediaciones del hospital.

Más allá de esa ayuda, los agentes policiales aprovecharon la ocasión para compartir palabras de aliento, consuelo y esperanza, reafirmando su compromiso social y vocación de servicio hacia la comunidad en momentos de vulnerabilidad.