La regidora y abogada Patricia Niño Febres y William Tezén Gonza, (a) “Pochola”, ya se encuentran recluidos en sus respectivos centros penitenciarios. Esto luego de que el Poder Judicial declarara fundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público, debido a su presunta participación en el asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, quien fuera alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre.

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El magistrado Junior Ríos Olivos, a cargo del Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura, dictó la medida tras determinar la existencia de graves elementos de convicción que vinculan a ambos investigados con el crimen. Tras la orden judicial, se dispuso el internamiento de Niño Febres en el penal de mujeres de Sullana, mientras que Tezén Gonza fue recluido en el penal de varones de Piura (ex Río Seco). Ambos traslados se ejecutaron la noche del último domingo.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el juez detalló el sustento presentado por la fiscal del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el pasado 21 de mayo de 2026, unos sicarios interceptaron la camioneta de la autoridad edil en las inmediaciones de la UPIS Ricardo Palma.

La hipótesis del Ministerio Público señala que Fabricio Fiestas Susanívar, de 18 años, habría sido el encargado de disparar contra el vehículo. El ataque armado acabó con la vida del entonces burgomaestre y dejó gravemente herido a su chofer, Jorge Luis Chau Aranda. Las investigaciones continúan para esclarecer el grado de coautoría o complicidad de los ahora detenidos.

La Fiscalía explicó que en las investigaciones y la declaración de William Tezén Gonza, alias “Pochola”, precisó que las coordinaciones entre los presuntos implicados César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, John Darwin Ponce Torres, (a) “La Pájara” y “El Hueso”, se habrían hecho con la “Seño”, indicando que se trataría de la regidora Patricia Niño Febres.

Para ello y ante el peligro de fuga, el juez dispuso que ambos investigados por homicidio calificado sean internados en sus respectivos establecimientos penitenciarios hasta el 9 de diciembre de 2027, mientras continúan con las investigaciones.